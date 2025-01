Ilfattoquotidiano.it - Scende il costo di mutui e prestiti a dicembre. Ma i finanziamenti alle imprese continuano a scendere

È sceso, a, ildeiper la casa. È l’effetto dei tre tagli ai tassi decisi dalla Banca centrale europea dopo l’estate, l’ultimo lo scorso 18. Secondo il rapporto mensile dell’Associazione bancaria italiana, il livello medio degli interessi chiesti sul finanziamento per l’acquisto casa è diminuito al 3,10%, rispetto al 3,23% di novembre 2024 e al 4,42% di2023. Il tasso medio sui nuoviè al 4,53%, stabile rispetto a novembre 2024 e in calo sul 5,45% del2023.“Il taglio dei tassi d’interesse deciso dalla Bce fa ripartire i: negli ultimi sei mesi iper la casa sono aumentati di 4,4 miliardi di euro, in crescita dell’1% dai 420,8 miliardi di maggio ai 425,1 miliardi di novembre”, scrive la Fabi, il sindacato dei bancari, a commento del dato Abi.