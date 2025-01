Sbanda e finisce con l’auto in un canale | tragica morte per un ragazzo di 22 anni

Leggi su Dayitalianews.com

Questa mattina c’è stato un drammatico incidente a Magherno, in provincia di Pavia, che ha coinvolto tre giovani: uno è morto e altri due sono rimasti feriti.La dinamica dell’incidenteSecondo la ricostruzione per cause ancora da accertare, guidata da un 25enne, hato, è andata fuori strada e ha finito la sua corsa in un. Nell’impatto violento è morto un 22enne, amico del giovane alla guida, che era seduto sul sedile posteriore. Ilal volante e la fidanzata 20enne, seduta di fianco a lui, sono stati soccorsi dagli operatori dell’1-1-8 che li hanno trasportati in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove sono stati ricoverati in codice giallo. Al momento sono sotto osservazione, ma non sarebbero in pericolo di vita. La Polizia Stradale ha effettuato tutti gli accertamenti e avviato le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.