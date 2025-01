Ilgiorno.it - Sant’Angelo in festa per il patrono: "Torniamo una comunità vivace"

IeriLodigiano si è fermata per celebrare il suoSant’Antonio abate. Il parroco monsignor Enzo Raimondi ha accolto, alle 18, in basilica, il vescovo di Lodi monsignor Maurizio Malvestiti, per concelebrare la cerimonia che ha visto partecipare anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristiano Devecchi. Nel suo discorso durante la funzione religiosa, il primo cittadino ha sottolineato come "sia stato scelto il castello per la consegna delle benemerenze civiche, grazie alla disponibilità della Fondazione Morando Bolognini, perché vogliamo ribadire la volontà di far tornare la città unaviva e. Volevamo far uscire la gente, affinché i santangiolini tornassero protagonisti della propria città. In estate e in autunno ci siamo riusciti e anche lapatronale, uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno, è stata un’ottima occasione per viaggiare in questa direzione.