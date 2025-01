Lanazione.it - Morti altri due cinghiali per la peste suina africana

Leggi su Lanazione.it

due casi in Lunigiana di, uno a Guinadi e l’altro lungo la strada fra Pontremoli e Zeri. Fanno seguito al recente ritrovamento di due carcasse di cinghiale infettate dal temibile virus: una sempre a Guinadi e un’altra nella zona di Giaredo, nel territorio di Pontremoli. L’avanzata della malattia in Lunigiana, quindi, non si arresta, anzi. Ma torniamo agli ultimi due rinvenimenti dia causa del virus. A informare le autorità sono stati residenti della zona e automobilisti di passaggio. Dopo il sopralluogo dell’Asl per il prelievo di campioni sulle carcasse, il responso delle analisi effettuate in laboratorio è stato inequivocabile: positivo alla. Gli animalisono stati rimossi e inceneriti secondo i regolamenti di legge. Al momento, lo ricordiamo, non esistono vaccini specifici in grado di debellare il virus che si manifesta negli animali prima con una febbre elevata e la morte improvvisa.