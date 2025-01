Ilrestodelcarlino.it - "I centri giovanili sono spariti dal Foro Annonario in degrado"

"Che fine hanno fatto idi aggregazione giovanile che erano stati aperti all’interno dei locali deldi Cesena e che progettualità esiste, da parte dell’amministrazione, nei confronti delle politiche?". Lo chiede il consigliere comunale di Cesena, Enrico Castagnoli (Fratelli d’Italia), autore di una interrogazione per avere lumi e risposte sulla situazione deidele sule la mancata sicurezza della zona. "Nonostante le segnalazioni dei cittadini, che non hanno potuto non notare ildel, addirittura episodi di micro criminalità, l’amministrazione è rimasta inerte e soprattutto sembra navigare a vista, senza direttive chiare e precise rispetto a un tema centrale come le politiche– spiega Castagnoli -.