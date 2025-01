Cultweb.it - Dai rifiuti nascono i profumi? Ci stanno provando in Scozia (e fa impressione)

Immaginate di trasformare ammassi nauseabondi die grassi fognari in un’essenza profumata. In, nei laboratori dell’Università di Edimburgo, è in corso una rivoluzione scientifica che utilizza i batteri per creare fragranze sostenibili a partire dai fatberg, accumuli di oli, grassi eche ostruiscono le fogne. Questo processo innovativo non solo riduce l’impatto ambientale, ma rappresenta un esempio concreto di come la scienza possa trovare soluzioni creative a problemi urbani ed ecologici.I fatberg, termine intraducibile in italiano, sono delle masse dicomposti da oli, grassi uniti a salviette umidificate, preservativi e sacchetti di plastica. Una minaccia per i sistemi fognari britannici (e non solo), che necessitano di tanti soldi ogni anno per la loro rimozione.