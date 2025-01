Ilrestodelcarlino.it - Rigopiano, 8 anni dopo. Il fratello di Marco:: "Vogliamo giustizia. Ormai non ci resta altro"

Sembra ieri. Ma sono trascorsi otto. E si attende ancora, perché sul processo non è stata scritta l’ultima parola. Ogni giorno che passa, però, diventa sempre più dura andare avanti per i familiari delle 29 vittime dell’hotel. La struttura di Farindola, in Abruzzo, il 18 gennaio del 2017 venne travolta da una valanga. Nel disastro morirono ancheVagnarelli, 44enne di Castignano, e la sua compagna Paola Tomassini, originaria di Montalto, che erano lì per pochi giorni di vacanza. Fulvio è ildie domani, insieme al papà e alla moglie, parteciperà alla commemorazione, in programma sul luogo della tragedia. Sarà, come sempre, un momento molto particolare. Fulvio, cosa prova in queste ore che precedono l’versario della tragedia? "Tanta amarezza.