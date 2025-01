Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. Vigor, devi vincere. Ma occhio all’Isernia

Non è un gran periodo per la, ma se un punto deve essere tracciato, se la storia di questo campionato va riscritta, la gara casalinga di domenica contro l’Isernia diventa un appuntamento da non fallire. La società non crede nei pronostici e nei risultati "sicuri", motivo in più per presumere che la sfida contro i molisani sia stata preparata con la massima cura. Tutti sanno che a questo punto della stagione lanon può in alcun modo sbagliare. Mister Antonioli spera di poter contare ancora sull’onda lunga della reazione emotiva scaturita dopo il terremoto che ha coinvolto l’ormai ex staff tecnicoino con le dimissioni di mister Aldo Clementi, del suo vice Giulietti e del preparatore dei portieri Argentati. Ad Avezzano la sfortuna ha giocato un ruolo cruciale, stavolta, rabbia e determinazione, devono portare ad un risultato concreto.