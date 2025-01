Ilfattoquotidiano.it - Narcotraffico, smantellata rete con base a Reggio Emilia: legami con ‘ndrangheta e criminalità romana. Incastrati con i messaggi criptati

Quintali di droga, valige piene di soldi veri e di soldi falsi, diamanti e orologi preziosi, società fasulle e fatture false per milioni di euro. A gestire il tutto, svelato dalla operazione “Limiti” di Guardia di Finanza e Polizia di Stato, l’ennesima associazione a delinquere guidata da italiani e albanesi, con centro direzionale a, magazzini di stoccaggio a Modena e diramazioni in Veneto, Lombardia, Toscana, nel Lazio e in Calabria.Alle indagini iniziate nel 2020 hanno collaborato anche forze di polizia giudiziaria di Francia, Belgio e Olanda, grazie alle quali è stato possibile raccogliere gli infinitiscambiati sulla piattaforma criptata SkyEcc utilizzata dai narcotrafficanti. La società che l’ha messa sul mercato, la canadese Sky Global 3, era finita sotto indagine nei Paesi Bassi per aver costruito unaglobale di fornitori e rivenditori che commerciavano telefoninie preconfigurati, con abbonamenti acquistabili in modo riservato e non rintracciabile, nei quali iprotetti si autodistruggevano rendendo assai difficile l’intercettazione.