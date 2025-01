Ilrestodelcarlino.it - I conti dei circoli Pd: "Qui niente debiti, organizzati in altro modo rispetto a Bologna"

del Pd di Cesena (partito più rappresentativo nel territorio cittadino con oltre duemila associati nel Cesenate) non navigano nell’oro ma non sono neppure indebitati, generalmente non chiudono e vantano un’organizzazione che, per quel che compete la parte economica, è diversaa quella bolognese, al centro dell’attenzione per il forte indebitamento in cui versano alcuni. È stata raggiunta infatti un’intesa tra la Federazione del Partito democratico felsineo e la Fondazione Duemila per la ristrutturazione del debito che il partito ha nei confronti della cassaforte immobiliare dei dem bolognesi. Un debito di quattro milioni che verrà pagato a rate e con la scure in procinto di abbattersi sul quaranta per cento dei. Fondazione Duemila nacque anel 2006 con l’intento di salvaguardare storia e valori della Sinistra italiana ed europea ed incamerò i beni ereditati da Pci, Pds e Ds.