Tpi.it - Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Leggi su Tpi.it

su Rai 3, 17 gennaioè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 17 gennaio 2025.Un’inchiesta esclusiva sulla tragedia di Rigopiano, a otto anni dalla valanga che distrusse il resort in Abruzzo aprirà la puntata di. Era il 18 gennaio 2017 quando 120mila tonnellate di neve franarono sull’albergo Rigopiano causando la morte di 29 persone.ha raccolto nuovi elementi sulla catena di responsabilità dietro al disastro. Ma c’è di più: sul Gran Sasso potrebbe incombere il pericolo di una nuova slavina.