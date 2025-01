Ilnapolista.it - Conte: «Non me la sento di dire che è una sfida scudetto, l’Atalanta ci aiuterà a capire a che punto siamo» (LIVE)

Leggi su Ilnapolista.it

La conferenza stampa di Antonioalla vigilia di Atalanta-Napoli in programma domani sera.Faremo di tutto per restare lassù? Ma senza Kvara e un’alternativa a Kvara?«Abbiamo fatto 47 punti , frutto di grande lavoro. Oggi ci soffermiamo a Kvara, se andiamo ad analizzare rispetto all’anno scorso e senza tre giocatori (quattro rispetto allo). È un dato oggettivo, allo soggettivo ognuno puòla propria. Il Napoli è più forte o no, ha bisogno di questo o altro. Penso anche a Mario Rue che nell’anno dellogiocava lui. Anche Elmas sì. Questo adesso è un altro Napoli. Con la partenza di Kvara è un Napoli sicuramente diverso rispetto a quello delloche comunque l’anno scorso non ha avuto un buon campionato. Dobbiamo continuare a lavorare. Il lavoro ci ha portato a 47 punti, finorastati la squadra più vote in testa alla classifica.