Carico di solidarietà per l’Ucraina. Inviate 120 tonnellate di cibo e aiuti

Il mondo aspetta la pace in Ucraina. Ma intanto in Ucraina si continua a morire. O a vivere di stenti tra le macerie di quelle che un tempo erano città e ora sono soltanto ruderi, dove manca tutto, anche le cose più semplici. Anche quelle più importanti. Mentre in Ucraina si combatte, a Cesena in tanti non dimenticano le estreme difficoltà nelle quali vive la popolazione. Così ieri mattina dal polo di autotrasporti Vignali sono partite 120die beni di prima necessità destinate alle zone più martoriate del territorio in guerra contro la Russia. Questa è la settima missione umanitaria che è stata resa possibile dall’abnegazione della Misericordia della Valle del Savio guidata dal presidente Israel De Vito, alla cui struttura si sono aggiunti Andrea Casedei della Caritas diocesena e l’imprenditore cesenate Valchirio Piraccini.