Camera la Giunta annulla un seggio al M5S | uno in più a Forza Italia Grillini sotto choc

Brutta giornata per i. Andrea Gentile, di, prenderà il posto di Elisa Scutellà, del Movimento 5 stelle, tra i banchi di Montecitorio. La decisione arriva dallaper le elezioni delladopo una lungadi consiglio e annunciata dal presidente Federico Fornaro. Il quale accoglie il ricorso del forzista e propone all’assemblea l’avvicendamento, ma era nell’aria da tempo. Almeno da quando il riconteggio dei voti della 23esima circoscrizione Calabria, di Cosenza, richiesto da Gentile all’indomani delle elezioni del 25 settembre 2022, lo vede prevalere su Anna Laura Orrico, che in un primo momento aveva staccato di poco meno di mille voti l’azzurro nel collegio uninominale. Il M5S non ci sta. La prima a parlare è la diretta interessata. Affiancata dal presidente Giuseppe Conte, dalla stessa Orrico e da altri delegati pentastellati.