Ilgiorno.it - Seveso “Città che legge“. Tre anni tutti da sfogliare

Il Comune diper la prima volta è tra quelli ammessi all’elenco di “che Legg“. La qualifica viene assegnata dal Centro per il Libro e la Lettura (Istituto autonomo del Ministero della Cultura) tramite apposito bando per il prossimo triennio. Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, intende valorizzare l’Amministrazione comunale che si impegni a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socioculturale delle comunità urbane. L’inserimento dinell’elenco per il prossimo triennio rappresenta anche un riconoscimento concreto per quanto riguarda l’attività della locale biblioteca civica a favore della diffusione della lettura e più in generale con l’organizzazione di eventi culturali e sociali.