Roma-Genoa la designazione arbitrale | dirige Zufferli

Il girone di ritorno dellasi è aperto con il pareggio per 2-2 con il Bologna. Grazie al rigore di Artem Dovbyk nel finale, i giallorossi sono riusciti a strappare un punto dalla trasferta del Dall’Ara, utile per come si era messa la partita. L’obiettivo ora è quello di tornare alla vittoria, avvicinandosi così a quel 7° posto che coinciderebbe con la qualificazione in Conference League. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli prima di scendere in campo con il, in programma venerdì 17 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un avversario che sta vivendo un ottimo momento di forma.Claudio Ranieri desidera mettere al tappeto un Grifone solido, che sotto la guida di Patrick Vieira ha perso solo la sfida con il Napoli in casa per 2-1.