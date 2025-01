Sport.quotidiano.net - Mercato Lazio: Ibrahimovic il primo colpo, Belahyane l'uomo a centrocampo?

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma 15 gennaio 2025 - Era tutto pronto per lui e la trattativa lampo si è conclusa nella mattinata di ieri, quando il comunicato ufficiale ha sancito ilarrivo dellaziale. Da ieri Arijonè diventato a tutti gli effetti un giocatore della, ildi questoinvernale, ad allungare con un jolly offensivo le rotazioni in avanti. Lo scorso anno al Frosinone il talento tedesco ha trascorso gli ultimi sei mesi al Bayern Monaco dove però ha raccolto appena tre presenze tra Bundesliga, DFB Pokal e Champions League. Un bottino magrissimo per un giocatore in cerca di un'ulteriore crescita dopo l'anno in gialloblu. Ora con Baroni in panchina e l'Aqula scudata sul petto, la chance per tornare alla ribalta. L'operazione è stata conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 8 milioni di euro.