La sauna a infrarossi è il trattamento detox preferito anche da DiCaprio

Si chiama infrared, in italiano, rende la pelle più pulita e luminosa, ha un’azionee aiuta a rilassarsi. Negli ultimi anni è gettonatissimanei quartieri alti, dove per esempio Leonardoe Ian Somerhalder - tra i molti - pare non ne possano più fare a meno. Specie dopo le sessioni di allenamento.I vantaggi«Durante lo sforzo fisico, nell'organismo si accumulano molte tossine e questa pratica può aiutare a eliminarle, oltre a svolgere una funzione decontratturante: il calore infatti rilassa la muscolatura e stimola le terminazioni nervose, favorendo il rilascio di endorfine, le cosiddette "molecole del benessere". È un effetto molto piacevole e distensivo», conferma Salvatore Lo Cunsolo, direttore sanitario di Terme Merano. Dove laovviamente c'è - oltre a quelle tradizionali, a 15 piscine interne e 10 esterne e alla MySpa per i trattamenti - e può ospitaredue persone per volta.