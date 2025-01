Lanazione.it - Fimer. Procedura di vendita conclusa. Investimenti iniziali per 50 milioni di euro

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 16 gennaio 2025 – Dopo l’assegnazione, avvenuta a fine novembre 2024, del complesso aziendale diS.p.A., società italiana leader nella progettazione e produzione di inverter solari, a MA Solar Italy Limited, affiliata del gruppo McLaren Applied, ladi acquisizione stata formalmente completata in queste ore, come da programma.è, pertanto, stata ufficialmente accolta nella famiglia di Greybull Capital e McLaren Applied. L’acquisizione consentirà all’azienda di concludere il processo di ristrutturazione e di raggiungere una rinnovata solidità finanziaria grazie a oltre 50didipotrà quindi di concentrarsi completamente sulle sue attività di sviluppo aziendale e perseguire interessanti opportunità di crescita. McLaren Applied è un fornitore leader di soluzioni tecnologiche e di ingegneria avanzata in diversi settori, tra cui motorsport, automotive e trasporto pubblico.