Domenica al paladozza Canotta figurina e sorprese | omaggio a Ruben Douglas

Si avvicina la sfida dicon Piacenza e con essa le celebrazioni per il’ Day. Alal fianco delladel Barone Schull, daci sarà quella di, che con una tripla nel 2005 regalò il secondo scudetto alla Effe. Gli è bastato un solo anno per entrare nei cuori del popolo biancoblù che lo celebrerà col ritiro dellaalla presenza della famiglia. La società oltre a pubblicare sui propri social un commuovente ricordo di, sta organizzando ulterioritornerà anche il Figucon. Alle 12 sul palco dell’Estragon in collaborazione di Fortitudo e dell’Associazione Museo Fortitudo si terrà l’appuntamento chiamato Orgoglio Fortitudo. Presenti Giacomo Galanda, Davide Lamma, Nino Pellacani, Robert Fultz e Ramon, fratello di