In Italia 1 donna su 8 svilupperà il cancro al seno ma il 25% tra i 50 e i 69 anni non ha mai fatto la mammografia La prevenzione è fondamentale | l’allarme dei medici

Italia 1 donna su 8 nel corso della vita svilupperà un tumore della mammella. È il cancro più diffuso tra la popolazione. Attualmente, solo il 73% delle donne si sottopone all'esame di screening, attraverso la mammografia, per la diagnosi precoce della malattia. La prospettiva futura per migliorare l'attuale situazione vede come protagonista anche in questo ambito l'intelligenza artificiale (IA) che dovrebbe riuscire a individuare anche le lesioni neoplastiche più piccole. I nuovi software vengono utilizzati con maggiore frequenza anche nella biopsia liquida, una procedura diagnostica sperimentale che riesce a scoprire tracce di DNA tumorale nel sangue per evidenziare precocemente la presenza di un tumore. Recentemente sono stati trattati questi temi durante il convegno nazionale "Evoluzione tecnologica e intelligenza artificiale in diagnostica senologica.

