Atalanta-Bologna il pronostico di Serie A | vincere per la Champions non c’è solo l’Under

Serie A, con il gong finale sempre più vicino. C'è però tutto un weekend da vivere, che dopo le tre gare del sabato vedrà Bologna e Atalanta aprire la domenica con il lunch match, alle 12:30 al Gewiss Stadium. Sottolineare l'importanza di tale confronto diretto risulta quasi riduttivo, una sfida che mette sul piatto punti che pesano come macigni per la corsa alla Champions League, tra due squadre che vivono un momento psicologico diametralmente opposto.Oggettivamente difficile capire cosa stia succedendo alla Dea, ma in questo 2025, in particolare dall'eliminazione dalla coppa dalle grandi orecchie in poi, qualcosa si è rotto. Sì le roboanti vittorie con Verona (0-5), Empoli (0-5) e Juventus (0-4), ma anche gli opachi pareggi con Torino, Cagliari e Venezia, fino alla Serie ancora attiva di 3 sconfitte di fila (Inter, Fiorentina, Lazio) che ha fatto tramontare il sogno scudetto.

