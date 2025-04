Trump in ottima forma La frecciata a Sleepy Joe dopo il test cognitivo

test cognitivo a cui si è sottoposto Donald Trump certifica che è "in ottima forma". A comunicarlo ai giornalisti è stato il presidente degli Stati Uniti stesso. dopo il check up annuale presso l'ospedale militare Walter Reed di Washington, il tycoon 78enne ha dichiarato di avere "un cuore buono, una buona anima, un'anima ottima". Un modo, questo, per rassicurare chi sostiene che il repubblicano sia troppo avanti con l'età per gestire con raziocinio e lungimiranza le sfide che il complesso scacchiere diplomatico impone. E anche un'occasione ghiotta per mandare una frecciata all'ex inquilino della Casa Bianca Joe Biden: "Ho voluto essere un po' diverso da Biden, ho fatto un test cognitivo, non so dirvi altro che ho risposto bene a tutte le domande", ha assicurato Trump. A coniare il soprannome "Sleepy Joe" (Joe addormentato) era stato proprio Donald Trump. Iltempo.it - Trump "in ottima forma". La frecciata a "Sleepy Joe" dopo il test cognitivo Leggi su Iltempo.it Ila cui si è sottoposto Donaldcertifica che è "in". A comunicarlo ai giornalisti è stato il presidente degli Stati Uniti stesso.il check up annuale presso l'ospedale militare Walter Reed di Washington, il tycoon 78enne ha dichiarato di avere "un cuore buono, una buona anima, un'anima". Un modo, questo, per rassicurare chi sostiene che il repubblicano sia troppo avanti con l'età per gestire con raziocinio e lungimiranza le sfide che il complesso scacchiere diplomatico impone. E anche un'occasione ghiotta per mandare unaall'ex inquilino della Casa Bianca Joe Biden: "Ho voluto essere un po' diverso da Biden, ho fatto un, non so dirvi altro che ho risposto bene a tutte le domande", ha assicurato. A coniare il soprannome "Joe" (Joe addormentato) era stato proprio Donald

