Arezzo | chi sostituirà Emiliano Pattarello contro Chiavari?

Chi prende il posto di Emiliano Pattarello? E' questa la scelta più importante che Cristian Bucchi dovrà prendere dopo la rifinitura di questa mattina e la partenza per Chiavari. Una decisione non banale perchè il numero 10, assente per squalifica, è il capocannoniere della squadra e il giocatore che più di tutti ha inciso in termini realizzativi in questa stagione. Lui e Tavernelli sono i due elementi, insieme a Guccione, non replicabili nella rosa attuale: per caratteristiche, qualità e capacità di alzare il tasso tecnico. Alternative vere di ruolo, come esterni offensivi, non ce ne sono. E non è un caso che quando è mancato l'esterno di Città di Castello, contro il Milan Futuro, l'Arezzo ha cambiato pelle schierandosi con un inedito 3-5-2. Un'esperimento, nato dalla contingenza del momento, ma che non ha fornito indicazioni troppo positive.

(Come indicato da lanazione.it:) Arezzo: chi sostituirà Emiliano Pattarello contro Chiavari? - Cristian Bucchi deve scegliere il sostituto di Pattarello, squalificato, per la partita contro Chiavari. Diverse opzioni in campo.

(L’agenzia corrierediarezzo.it ha pubblicato che:) L'Arezzo senza bomber Pattarello domani sfida la capolista Entella con l'obiettivo di difendere il quarto posto - E' già arrivata una nuova vigilia in casa Arezzo che domani affronterà allo stadio comunale di Chiavari la capolista Virtus Entella nella trentaseiesima giornata del girone B di serie C. La partita, c ...

(In base alle informazioni di arezzonotizie.it:) L'Arezzo e la Pattarello-dipendenza. Il numero 10 sempre più decisivo - C'è da aggiungere, a proposito della Pattarello-dipendenza dell'Arezzo, che finora il giocatore ... E’ cambiato Emiliano Pattarello. Più maturo, più responsabile e forse sì, anche più ...