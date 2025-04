Poker senza Zaniolo | la chat dei calciatori indagati per le scommesse Vi carico i soldi e giocate…

La chat si chiamava "Poker senza Zaniolo" e in effetti il fantasista della Fiorentina, che all'epoca dei fatti giocava nella Roma, non ne faceva parte. Però c'erano Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, entrambi in Nazionale, il centrocampista campione del mondo con l'Argentina Leo Paredes, l'attaccante del Padova (ex Cremonese) Cristian Bonaiuto, il portiere della Juventus Mattia Perin, il centrocapista bianconero Weston McKennie, che per sei mesi ha giocato in prestito al Leeds United insieme al difensore spagnolo Junior Firpo, pure lui indagato per le scommesse clandestine e pure lui componente della chat. Poker senza Zaniolo, infatti, serviva per giocare a Poker su alcune piattaforme illegali, almeno secondo le accuse. A gestirle, per gli investigatori, era Tommaso De Giacomo, uno dei personaggi al centro dell'inchiesta della procura di Milano sul giro di scommesse clandestine che coinvolge 12 calciatori che militano e hanno militato in squadre di Serie A.

