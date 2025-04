Ma perché? Cosa fa? Patrizia vince The Voice e chiede scusa Momento di gelo e lacrime poi la scoperta

Patrizia Conte ha conquistato il cuore del pubblico di “The Voice Senior” sin dalla sua prima apparizione, portando sul palco una voce potente e un’anima sincera. La musicista tarantina, 61 anni, ha vinto l’edizione 2025 del talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, e lo ha fatto con grazia, umiltà e una presenza scenica che ha lasciato il segno. Nonostante le sue insicurezze dichiarate, Patrizia ha saputo affermarsi con un carisma naturale che ha emozionato e convinto il pubblico, ottenendo il 35,44% dei voti e lasciandosi alle spalle la seconda classificata Maura Susanna (32,52%), Monica Bruno (16,81%) e Graziella Marchesi (15,23%).Il suo percorso nel programma è stato segnato da un crescendo di emozioni e consensi. Fin da subito, il pubblico si è affezionato a quella donna che, con delicatezza e sincerità, si è presentata “in punta di piedi”, portando sul palco non solo talento ma anche una storia di vita fatta di rinunce, dedizione e amore assoluto per la musica. Leggi su Caffeinamagazine.it Conte ha conquistato il cuore del pubblico di “TheSenior” sin dalla sua prima apparizione, portando sul palco una voce potente e un’anima sincera. La musicista tarantina, 61 anni, ha vinto l’edizione 2025 del talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, e lo ha fatto con grazia, umiltà e una presenza scenica che ha lasciato il segno. Nonostante le sue insicurezze dichiarate,ha saputo affermarsi con un carisma naturale che ha emozionato e convinto il pubblico, ottenendo il 35,44% dei voti e lasciandosi alle spalle la seconda classificata Maura Susanna (32,52%), Monica Bruno (16,81%) e Graziella Marchesi (15,23%).Il suo percorso nel programma è stato segnato da un crescendo di emozioni e consensi. Fin da subito, il pubblico si è affezionato a quella donna che, con delicatezza e sincerità, si è presentata “in punta di piedi”, portando sul palco non solo talento ma anche una storia di vita fatta di rinunce, dedizione e amore assoluto per la musica.

