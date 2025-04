Negli Stati Uniti i dazi potrebbero rendere lo shopping vintage più costoso

I dazi renderanno lo shopping vintage più costoso? Una settimana dopo l'annuncio del presidente Trump sulle massicce tariffe imposte alle importazioni da oltre 180 paesi, le conseguenze del cosiddetto "Liberation Day" iniziano a farsi sentire. I mercati azionari precipitano, il malcontento cresce tra i vicini del nord, e persino i produttori americani, che queste tariffe avrebbero dovuto favorire, esprimono il loro disappunto. Intanto, i prezzi si impennano su tutto: dall'attesissima Nintendo Switch 2 alle camicie dei piccoli marchi di abbigliamento maschile.Fino ad ora, chi cercava di contenere le spese poteva affidarsi al mercato dell'usato, ma il panorama sta cambiando. Con i principali esportatori di fast fashion, come Cina e Vietnam, colpiti da alcune delle più alte tariffe imposte dagli Stati Uniti, anche i negozi vintage subiscono un'impennata dei prezzi, un effetto che potrebbe sorprendere gli appassionati di moda.

