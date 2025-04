Palermo incidente con la minimoto | morto bimbo di 4 anni

anni rimasto vittima di un incidente con una minimoto lunedì scorso nel quartiere Boccadifalco a Palermo, è deceduto ieri sera all'ospedale pediatrico Di Cristina. Dopo quattro giorni di agonia le sue condizioni, apparse disperate fin dal momento del ricovero in ospedale, sono precipitate. L'incidente era avvenuto nel pomeriggio del 7 aprile in via Giovanni Bruno, a poca distanza dall'abitazione del bambino. Il piccolo si trovava su una minimoto, un mezzo che, secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, era provvisto di rotelle, quando è finito violentemente contro un muretto. Tg24.sky.it - Palermo, incidente con la minimoto: morto bimbo di 4 anni Leggi su Tg24.sky.it Thomas Viviano, il bambino di soli quattrorimasto vittima di uncon unalunedì scorso nel quartiere Boccadifalco a, è deceduto ieri sera all'ospedale pediatrico Di Cristina. Dopo quattro giorni di agonia le sue condizioni, apparse disperate fin dal momento del ricovero in ospedale, sono precipitate. L'era avvenuto nel pomeriggio del 7 aprile in via GiovBruno, a poca distanza dall'abitazione del bambino. Il piccolo si trovava su una, un mezzo che, secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, era provvisto di rotelle, quando è finito violentemente contro un muretto.

Potrebbe interessarti anche:

Due carabinieri del servizio scorte feriti in un incidente sulla A19 Palermo-Catania

Due carabinieri del servizio scorte sono rimasti feriti in un incidente che si è verificato nella galleria Fortolese, sull'A19 Palermo-Catania , nel territorio di Enna. L’auto si è scontrata con un ...

Palermo - incidente in viale Regione : auto contro il guardrail - grave un 20enne

Un ventenne è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Civico di Palermo dopo un grave incidente stradale in viale Regione Siciliana, sulla bretella vicino al carcere Pagliarelli, in direzione ...

Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento : muore il 19enne Francesco Costa

Grave incidente nella notte sulla strada statale 121, in prossimità di Villabate, dove Francesco Costa, 19 anni, ha perso la vita in uno scontro tra due auto. Sul posto sono prontamente intervenuti ...

Incidente con la minimoto a Palermo, morto bimbo di 4 anni. Palermo, incidente con la minimoto: morto bimbo di 4 anni. Incidente con la minimoto, morto bimbo di 4 anni dopo 4 giorni di agonia. Palermo, incidente in minimoto: morto il bambino di 4 anni - LaPresse. L’incidente con la minimoto a Boccadifalco: morto il bimbo di 4 anni. Palermo, incidente con la minimoto: morto bimbo di 4 anni. Ne parlano su altre fonti

() Palermo, morto bimbo di 4 anni dopo un incidente con la minimoto - Thomas Viviano, il bambino di soli quattro anni rimasto vittima di un incidente con una minimoto lunedì scorso nel quartiere Boccadifalco a Palermo, è deceduto ieri sera all'ospedale pediatrico Di Cri ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Palermo, incidente in minimoto: morto il bambino di 4 anni - Dopo 4 giorni di agonia il piccolo Thomas Viviano di 4 anni è morto per le gravissime ferite riportate nell’incidente di lunedì pomeriggio a pochi metri dalla sua abitazione nel quartiere Boccadifalco ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Incidente con la minimoto, morto bimbo di 4 anni dopo 4 giorni di agonia - Il piccolo si trovava su un mezzo che, secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, era provvisto di rotelle. È finito violentemente contro un muretto.