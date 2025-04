Dilei.it - La Volta Buona si allunga, il programma di Caterina Balivo fino a giugno: le indiscrezioni

La regina del pomeriggio di Rai1 resta ben salda sul trono:andrà avantial 27. Dai corridoi di Viale Mazzini filtra aria di entusiasmo: la trasmissione, inizialmente prevista in chiusura per fine maggio, guadagna un mese extra in palinsesto. Tutto merito di un format che ha finalmente trovato il suo ritmo, con una ventata di novità che ha reso il pomeriggio meno soporifero e molto più scattante. Rispetto alla versione dell’anno scorso, sono stati fatti ritocchi mirati che hanno acceso la curiosità del pubblico, trasformando l’appuntamento post-pranzo in uno degli slot più seguiti e chiacchierati della rete.Un’indicazione chiara della fiducia che la rete sta riponendo nella formula proposta dae nella sua capacità di tenere compagnia a un pubblico fedele, anche nelle settimane che anticipano la pausa estiva.