Linus ha ragione sulla musica italiana di oggi pure io ho fatto canzoni ‘carine’ ho seguito la scia e me ne pento Per un anno ho vissuto da 20enne e tagliato le persone brutte Riparto dall’R&B e da me | così LDA

Dimenticate tutto quello che avete visto ed ascoltato di LDA da “Amici di Maria De Filippi” al Festival di Sanremo 2023, compreso le hit estive. Luca D’Alessio si è preso unsabbatico per ritrovarsi, capire meglio come gira il mondo e laattorno a lui. Ed è per questo che ora fa esattamente come gli pare e piace, virando bruscamente verso l’R&B con il brano “Shalla”. Una scelta spiazzante e quasi incisiva quanto i salmoni che nuotano controcorrente. Ma LDA ora ha ritrovato Luca e ora non lo lascerà più solo. Il brano fa da apripista al nuovo progetto discografico che vedrà la luce questo autunno con il desiderio nemmeno troppo nascosto di tornare al Teatro Ariston, “ma stavolta faccio come dico io”Il sottotitolo di Shalla è “The Italian R&B King is here”. Si parte umili? “La comunicazione è abbastanza forte – ci racconta LDA – e anche un po’ provocatoria.