Caro presidente Occhiuto pare che a Lamezia i telefoni dell’ospedale suonino a vuoto | intollerabile

Lamezia Terme continue segnalazioni, quasi sempre trasmesse in forma orale, di utenti anziani e fragili che si rivolgono alle strutture sanitarie e non trovano ascolto. E quando alla fragilità si aggiunge la solitudine, spesso causa di difficoltà relazionali, il disagio comunicativo aumenta ancora di più, nelle stesse forme dell’immigrato che arriva in un ospedale e non trova un mediatore linguistico abilitato ad orientarlo.Proprio lo scorso 7 aprile 2025, all’ospedale di Lamezia Terme, una signora di 85 anni lamentava che, sul modello di prenotazione delle prestazioni, vengono indicati numeri di telefono non attivi; nel caso rilevato dalla stessa utente, sul documento cartaceo era riportata a carattere cubitali, la seguente avvertenza: “In caso di disdetta telefonare allo 0961/7036710”. Ilfattoquotidiano.it - Caro presidente Occhiuto, pare che a Lamezia i telefoni dell’ospedale suonino a vuoto: intollerabile Leggi su Ilfattoquotidiano.it di Fiore IsabellaGiungono al Tribunale per i Diritti del Malato diTerme continue segnalazioni, quasi sempre trasmesse in forma orale, di utenti anziani e fragili che si rivolgono alle strutture sanitarie e non trovano ascolto. E quando alla fragilità si aggiunge la solitudine, spesso causa di difficoltà relazionali, il disagio comunicativo aumenta ancora di più, nelle stesse forme dell’immigrato che arriva in un ospedale e non trova un mediatore linguistico abilitato ad orientarlo.Proprio lo scorso 7 aprile 2025, all’ospedale diTerme, una signora di 85 anni lamentava che, sul modello di prenotazione delle prestazioni, vengono indicati numeri di telefono non attivi; nel caso rilevato dalla stessa utente, sul documento cartaceo era riportata a carattere cubitali, la seguente avvertenza: “In caso di disdetta telefonare allo 0961/7036710”.

