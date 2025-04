Da Fagioli e altri calciatori bonifici anche dopo che sapevano dell’indagine sulle scommesse | la lista

dopo il sequestro dei telefoni ad alcuni degli indagati del presunto giro di scommesse illegali. Lo scrive la gip Lidia Castellucci nel decreto di sequestro preventivo di oltre un milione e mezzo di euro nei confronti dei soggetti ritenuti gli organizzatori delle piattaforme di gioco illecite e dei soci e amministratori della gioielleria Elysium, oltre che della stessa società. Un’inchiesta che coinvolge numerosi calciatori di Serie A.Secondo quando ricostruito dagli inquirenti, infatti, uno dei metodi usati per pagare i debiti di gioco era quello di effettuare acquisti in una gioielleria di Milano, “simulando la vendita“ di orologi di lusso e preziosi con tanto di bonifici tracciabili e fatture. Un sistema che non si sarebbe fermato neppure quando era ormai palese “la certezza delle indagini innanzi all’Autorità giudiziaria torinese”. Ilfattoquotidiano.it - “Da Fagioli e altri calciatori bonifici anche dopo che sapevano dell’indagine sulle scommesse”: la lista Leggi su Ilfattoquotidiano.it Non si sono fermati neppureil sequestro dei telefoni ad alcuni degli indagati del presunto giro diillegali. Lo scrive la gip Lidia Castellucci nel decreto di sequestro preventivo di oltre un milione e mezzo di euro nei confronti dei soggetti ritenuti gli organizzatori delle piattaforme di gioco illecite e dei soci e amministratori della gioielleria Elysium, oltre che della stessa società. Un’inchiesta che coinvolge numerosidi Serie A.Secondo quando ricostruito dagli inquirenti, infatti, uno dei metodi usati per pagare i debiti di gioco era quello di effettuare acquisti in una gioielleria di Milano, “simulando la vendita“ di orologi di lusso e preziosi con tanto ditracciabili e fatture. Un sistema che non si sarebbe fermato neppure quando era ormai palese “la certezza delle indagini innanzi all’Autorità giudiziaria torinese”.

