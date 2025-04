Ilfattoquotidiano.it - “Con i dazi stanno giocando sulla pelle dei lavoratori, a rischio i posti”: l’allarme degli operai della Motor Valley emiliana

deidi tutto il mondo. Perché questo clima die controporterà problemi in tutte le famiglie e saremo noia pagare con l’aumento dei prezzi e la perdita didi lavoro”. Mimmo Lisi è unooltre 150Tecnomeccanica di Crevalcore, nel Bolognese. In questo stabilimento si producono collettori in plastica e corpi farfallati che finiscono nelle auto di tutto il mondo. Qui nella “”, oltre 20milaguardano con preoccupazione alo del 25 per cento sulle importazioni di auto e a quello che verrà introdottocomponentistica. Dalla sospensione di 90 giorni decisa dal presidenteStati Uniti Donald Trump infatti sono escluse le automobili prodotte all’estero.Dall’Emilia Romagna, nel 2024 sono partite auto per gli States per un valore di oltre 2,6 miliardi di euro.