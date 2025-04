Zenith Prato sfida la Pistoiese | derby decisivo per la salvezza

derby in arrivo per la Zenith Prato. Oggi pomeriggio alle 15 la formazione amaranto andrà a far visita alla Pistoiese, formazione temibile e molto ben attrezzata, che sta cercando di ritagliarsi un posto al sole nei play off. Gli ‘Orange’ in questo momento si trovano in terza posizione a quota 58 punti, al pari del Tau Altopascio, ma sono reduci da un brutto ed inaspettato scivolone esterno contro il San Marino. La Zenith Prato, dal canto suo, arriva a questa sfida con il morale alto dopo le ultime buone prestazioni e soprattutto dopo un pareggio che le va un po’ stretto ottenuto nel derby col Prato. I punti in classifica del sodalizio di via del Purgatorio, in attesa che la giustizia sportiva si pronunci in merito al ‘caso Tempestini’, sono 33 e non sono ancora sufficienti per poter uscire dalla momentanea griglia play out. Lanazione.it - Zenith Prato sfida la Pistoiese: derby decisivo per la salvezza Leggi su Lanazione.it Altroin arrivo per la. Oggi pomeriggio alle 15 la formazione amaranto andrà a far visita alla, formazione temibile e molto ben attrezzata, che sta cercando di ritagliarsi un posto al sole nei play off. Gli ‘Orange’ in questo momento si trovano in terza posizione a quota 58 punti, al pari del Tau Altopascio, ma sono reduci da un brutto ed inaspettato scivolone esterno contro il San Marino. La, dal canto suo, arriva a questacon il morale alto dopo le ultime buone prestazioni e soprattutto dopo un pareggio che le va un po’ stretto ottenuto nelcol. I punti in classifica del sodalizio di via del Purgatorio, in attesa che la giustizia sportiva si pronunci in merito al ‘caso Tempestini’, sono 33 e non sono ancora sufficienti per poter uscire dalla momentanea griglia play out.

