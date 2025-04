Calcio Napoli in ritiro a Dimaro dal 17 al 27 luglio ADL | Subito giocatori per percorso vincente

Calcio Napoli tornerà per il ritiro precampionato della prossima stagione, dal 17 luglio, nella tradizionale sede di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. Il Calcio Napoli inizierà il ritiro precampionato della prossima stagione dal 17 luglio nella tradizionale sede di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La squadra azzurra sarà ospitata . 2anews.it - Calcio Napoli in ritiro a Dimaro dal 17 al 27 luglio, ADL: “Subito giocatori per percorso vincente” Leggi su 2anews.it Arriva l’annuncio ufficiale: iltornerà per ilprecampionato della prossima stagione, dal 17, nella tradizionale sede diFolgarida, in Val di Sole. Ilinizierà ilprecampionato della prossima stagione dal 17nella tradizionale sede diFolgarida, in Val di Sole. La squadra azzurra sarà ospitata .

Ritiro Napoli 2025: date Dimaro e Castel di Sangro. UFFICIALE – Ritiro Dimaro, ci sono le date: l'annuncio del Napoli. Ritiro Napoli Dimaro 2025, ufficializzate le date: 11 giorni in Trentino per gli azzurri. Il Napoli torna in ritiro a Dimaro dal 17 al 27 luglio. RITIRO A DIMARO, PARLA DE LAURENTIIS: "QUEST'ESTATE PARTIREMO CON MOLTISSIMI GIOCATORI". Ritiro Dimaro 2025, presidente Atp Val di Sole: "Napoli e vacanza, ecco come unire le due cose".

