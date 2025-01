Iltempo.it - David Lynch, addio al visionario regista di "Twin Peaks" e "Blue Velvet"

È morto a 78 anni ilstatunitense, uno dei più importanti cineasti dell'era contemporanea. Lo ha annunciato la famiglia in un comunicato. "È con profondo dolore che noi, la sua famiglia, annunciamo il decesso dell'uomo e dell'artista. Apprezzeremmo un po' di privacy in questo momento. C'è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come avrebbe detto, 'Tenete gli occhi sulla ciambella e non sul buco'", si legge. Lo scorso agosto ilaveva rivelato che gli era stato diagnosticato un enfisema polmonare, rassicurando i suoi ammiratori sulle sue condizioni e di essere "pieno di gioia". Il cineasta radicalizzò il cinema americano con una visione artistica oscura e surreale in film come "" e "Mulholland Drive" e in televisione con "".