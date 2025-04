Gqitalia.it - A Forte dei Marmi riapre la leggendaria Pensione America, amata anche da Édith Piaf, Ray Charles, Gloria Gaynor e gli Agnelli

Ebbene sì,deiha di nuovo la sua. E chi ha frequentato il luogo almeno un po', non potrà che gioirne: tra le prime ville costruite qui, nel 1899, e trasformata in residenza per gli ospiti nel 1922, è stata meta di artisti, nobili e bon vivant durante la Dolce Vita. Poi la chiusura, verso gli anni Novanta, e il declino. Ma dal 17 aprile, questa dimora dal fascino senza tempo tornerà ad accogliere gli ospiti, con tutta l'eleganza e il glamour degli anni d'oro della Versilia. Quei vivaci Sixties che consegnaronoal cinema, rendendola sinonimo di villeggiatura all'italiana. E che alla celebre Capannina accolsero perfino, Ray, maintellettuali come Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti e grandi famiglie italiane, dagli, ai Visconti e ai Moratti.