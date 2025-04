Il fratello di Liliana Resinovich Lei voleva lasciare il marito Visintin lui temeva di non avere più soldi per la bella vita

Resinovich si è sempre rifiutato di credere che sua sorella Liliana si fosse suicidata. Se il corpo della 63enne trovata morta a Trieste nel 2022 non è stato cremato, è soprattutto merito dell’impegno del fratello che ha fatto tutto il possibile perché il caso non venisse archiviato. Due anni fa è arrivato il suo sostanziale atto di accusa per il cognato Sebastian Visintin. Su di lui Sergio Resinovich ha sempre chiesto di indagare, soprattutto alla luce delle sue dichiarazioni dopo la scomparsa della moglie e presunti problemi economici, di cui Sergio Resinovich era a conoscenza. Una svolta arrivata solo nei giorni scorsi, dopo gli sviluppi emersi dall’ultima cruciale autopsia. «Non sono mai contento del male altrui – dice Resinovich a Claudia Guasco – ma auspicato una svolta del genere». Leggi su Open.online Sergiosi è sempre rifiutato di credere che sua sorellasi fosse suicidata. Se il corpo della 63enne trovata morta a Trieste nel 2022 non è stato cremato, è soprattutto merito dell’impegno delche ha fatto tutto il possibile perché il caso non venisse archiviato. Due anni fa è arrivato il suo sostanziale atto di accusa per il cognato Sebastian. Su di lui Sergioha sempre chiesto di indagare, soprattutto alla luce delle sue dichiarazioni dopo la scomparsa della moglie e presunti problemi economici, di cui Sergioera a conoscenza. Una svolta arrivata solo nei giorni scorsi, dopo gli sviluppi emersi dall’ultima cruciale autopsia. «Non sono mai contento del male altrui – dicea Claudia Guasco – ma auspicato una svolta del genere».

Ne parlano su altre fonti Liliana Resinovich, il fratello Sergio: «Visintin mi disse: se lei mi lascia io non ho più i soldi per vivere». Il fratello di Liliana Resinovich: «Lei voleva lasciare il marito Visintin, lui temeva di non avere più soldi per la bella vita. Caso Resinovich, il fratello: “Indagate su marito Visintin e figlio: è stato femminicidio". Liliana Resinovich, il fratello: «Indagare su Visintin, non voleva perdere il controllo né la stabilità econom. Liliana Resinovich, il fratello Sergio punta il dito contro il marito Sebastiano Visintin: «Non voleva perdere. Caso Resinovich, il fratello: “Indagate su Visintin, non voleva perdere il controllo su di lei”.

