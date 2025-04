Il Cgc va agli spareggi con un po’ di fortuna Ko indolore grazie a Mainero del Novara

spareggi per i playoff. Da ringraziare il giocatore novarese Mainero che, in 4’ minuti e con i suoi sotto 4-2, ha messo a segno le due reti del definitivo 4-4. Sport.quotidiano.net - Il Cgc va agli spareggi con un po’ di fortuna. Ko indolore grazie a Mainero del Novara Leggi su Sport.quotidiano.net monza 4 cgc Viareggio 2 MONZA: Velazquez, Bielsa, Galimberti, Marzonetto, Zucchetti, Uva, Piccoli. All. Jaquierz. CGC VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Rosi, Mura, Lombardi, Muglia, D’Anna. All. Cupisti. Arbitri: Galoppi-Giangregorio. Marcatori: 16’ pt Bielsa; 6’ st Mura, 9’ st Galimberti, 11’ st Muglia, 17’ e 20’ st Zucchetti. MONZA – Perdere le ultime due partite della stagione, ma centrare ugualmente i play-in, obiettivo che dà ancor più lustro ad una stagione chiusa comunque con la salvezza. È quello che è capitato al Gb Mec Cgc Viareggio che, alla vigilia delle ultime due partite stagionali vantava un piccolissimo credito (1 punto) nei confronti del Grosseto, e nonostante gli 0 punti raccolti, alla luce del solo punto racimolato dai maremmani, vale gliper i playoff. Da ringraziare il giocatore novareseche, in 4’ minuti e con i suoi sotto 4-2, ha messo a segno le due reti del definitivo 4-4.

