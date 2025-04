Incidente con il trattore soccorso in eliambulanza uomo finito sotto la fresa

Incidente agricolo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 12 aprile, in località Fiordini, a Montefiascone. Intorno alle 19 un uomo è rimasto incastrato sotto la fresa del trattore con cui stava lavorando un terreno.Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l'uomo stava. Leggi su Viterbotoday.it agricolo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 12 aprile, in località Fiordini, a Montefiascone. Intorno alle 19 unè rimasto incastratoladelcon cui stava lavorando un terreno.Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l'stava.

