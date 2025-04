Inter-news.it - Inter-Cagliari 3-1, Arnautovic illumina San Siro. Le pagelle – CdS

L’ha vinto contro ilper 3-1 ed ha preso il volo sulle ali di un fenomenale Marko. L’attaccanteSaned è ancora decisivo, ledel Corriere dello Sport.– L’sfrutta un pomeriggio da sogno di Markoper vincere contro ilcon il risultato di 3-1. L’austriaco trascina con un gol fantastico di sinistro che ha aperto il pomeriggio del Meazza e ha deliziato il pubblico poi con un assist fantastico. Dino destro ha fatto un passaggiono per Lautaro Martinez che ha superato Elia Caprile con un dolce pallonetto.ha preso 7.5, mentre il Toro si è fermato a 7 arrivando al ventesimo gol stagionale. Stesso voto per Yann Bisseck autore del terzo gol dell’, anche Hakan Calhanoglu arriva ad essere tra i migliori con il suo grande lavoro in cabina di regia.