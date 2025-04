Cosa succede nel cervello quando guardiamo un porno

Guardare contenuti pornografici attiva immediatamente diverse aree del cervello, in particolare quelle legate al sistema della ricompensa, come il nucleo accumbens, l'amigdala, il corteccia prefrontale e l'insula. Queste aree sono responsabili dell'elaborazione del piacere, della motivazione e delle emozioni. Secondo uno studio pubblicato su JAMA Psychiatry, l'esposizione ripetuta a stimoli pornografici può indurre una risposta dopaminergica simile a quella provocata da sostanze psicoattive, stimolando il rilascio di dopamina, il principale neurotrasmettitore del piacere. Una ricerca condotta dal Max Planck Institute for Human Development ha evidenziato che un uso prolungato e frequente di pornografia online può essere correlato a cambiamenti nella struttura cerebrale, in particolare a una riduzione della materia grigia nel cervello prefrontale, l'area deputata all'autocontrollo e al processo decisionale.

