Il Pd frigna per le manette ma su quella nave c’erano stupratori e pedofili

Laverita.info - Il Pd frigna per le manette ma su quella nave c’erano stupratori e pedofili Leggi su Laverita.info Compagni scatenati: «Trattamento inumano». Tra quei clandestini, però, si trovavano cinque violentatori, un accusato di tentato omicidio e pure un adescatore di minorenni.

Immigrazione clandestina - in manette il tesoriere del Pd in Campania

In manette il tesoriere del Pd in Campania

Incandidabilità dei sindaci - Pd contro la norma : "Pronti a votare per cancellarla"

Migranti in Albania con le manette ai polsi, Salvini: “Dovevamo dargli le uova di Pasqua?” - Polemica sullo sbarco in Albania dei migranti in attesa di rimpatrio, scesi dalla nave con le fascette ai polsi e accompagnati dalle forze dell'ordine ...