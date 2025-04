Leonardo Menichini Pontedera conquista un punto prezioso contro la Spal

Leonardo Menichini, tecnico del Pontedera racconta così l’1-1: "Nel secondo tempo ho visto una squadra che ha lottato, perché sta cercando di partita in partita di ottenere il massimo per vedere dove possiamo arrivare adesso dopo che abbiamo raggiunto una salvezza sofferta. Per questo direi che oggi (ieri, ndr) abbiamo ottenuto un buon punto contro una buonissima Spal". L’allenatore granata fa capire di essere più contento della fase difensiva sviluppata dalla sua squadra che da quella offensiva, anche se qualche appunto lo muove pure sull’atteggiamento in generale: "Nelle ripartenze abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, mentre in difesa non abbiamo concesso tiri in porta, ma molte volte i giocatori della Spal hanno calciato non centrando la porta. Sport.quotidiano.net - Leonardo Menichini: "Pontedera conquista un punto prezioso contro la Spal" Leggi su Sport.quotidiano.net Nella sala stampa del Paolo Mazza, stadio dove sono passati di recente giocatori e allenatori di Serie A,, tecnico delracconta così l’1-1: "Nel secondo tempo ho visto una squadra che ha lottato, perché sta cercando di partita in partita di ottenere il massimo per vedere dove possiamo arrivare adesso dopo che abbiamo raggiunto una salvezza sofferta. Per questo direi che oggi (ieri, ndr) abbiamo ottenuto un buonuna buonissima". L’allenatore granata fa capire di essere più contento della fase difensiva sviluppata dalla sua squadra che da quella offensiva, anche se qualche aplo muove pure sull’atteggiamento in generale: "Nelle ripartenze abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, mentre in difesa non abbiamo concesso tiri in porta, ma molte volte i giocatori dellahanno calciato non centrando la porta.

