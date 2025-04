Laprimapagina.it - A Vibo Valentia la presentazione del libro “Davide – Il bambino che parlava con gli angeli”. Modera la giornalista Rai Karen Sarlo

Un evento toccante e ricco di significato, a carattere nazionale, si terrà venerdì 2 maggio 2025 alle ore 19:00, nella suggestiva Sala “Save The Date” di Palazzo Miceli, in Corso Vittorio Emanuele III a. L’Associazione Culturale Rachele Nardo-LLFF ha il piacere di presentare al pubblico il– Ilchecon gli”, edito da Ares Edizioni (febbraio 2024), scritto dallaCostanza Signorelli.“Mamma! Stanotte ho sognato gliche mi hanno portato in Paradiso”L’opera narra la storia vera e straordinaria diFiorillo, unche, colpito da una grave malattia, ha vissuto un’esperienza spirituale profonda e luminosa, lasciando una testimonianza di fede e speranza che continua a commuovere e ispirare. Nonostante la giovane età e la sofferenza fisica,ha saputo trasformare il dolore in un messaggio d’amore universale, rivolto a chiunque sia in ricerca di senso, conforto o fede.