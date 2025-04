Tutti in marcia per la pace In tanti insieme al vescovo

"Educare alla pace per diventare fari di speranza", "La pace è vita", "Il coraggio della pace": sono solo alcuni degli striscioni esposti venerdì sera in occasione della 'marcia per la pace' che si è svolta in centro, organizzata dalla diocesi. Una 'processione' silenziosa che ha preso il via dal parco dell'Annunziata, passando per via Ricci, via Dino Angelini, via Trieste e Piazza del Popolo per arrivare al chiostro maggiore di San Francesco. All'iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, don Tonino Dell'Olio, presidente Pro Civitate Christiana di Assisi ed ex coordinatore nazionale di Pax Christi, e il vescovo delle diocesi di Ascoli e San Benedetto Gianpiero Palmieri. Numerosa è stata la presenza degli ascolani, soprattutto giovani, che hanno lanciato quindi un significativo messaggio in concomitanza con l'Earth Day.

Tutti insieme in marcia per la pace. Grido corale per dire no alla guerra

