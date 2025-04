Sport.quotidiano.net - Atalanta-Bologna: Sfida Cruciale al Gewiss Stadium tra Crisi e Riscatto

Dice Vincenzo Italiano a chi gli fa notare che nel mezzogiorno di fuoco (e acqua dal cielo) deloggi trasia più la prima a dover temere la seconda: "in? Io mi aspetto la solita: una squadra che se si sveglia bene macina gioco, diventa arrembante e si trasforma in una macchina da gol". In realtà, numeri alla mano, quella di Gasperini è una macchina che si è inceppata se è vero che tra Inter, Fiorentina e Lazio i nerazzurri nelle ultime tre uscite hanno incassato altrettante sconfitte rimanendo a secco di reti (e prima del triplice flop era arrivato lo 0-0 casalingo col Venezia). In più giocare davanti al proprio pubblico nel 2025 per l’è diventata una maledizione. L’ultima vittoria casalinga è il 3-2 con l’Empoli del 22 dicembre e oggi alarriva unlanciato come un treno in corsa e accompagnato dal karma di chi le ultime tre volte che si è presentato a Bergamo ha fatto festa piena: è successo due volte con Motta in campionato e l’impresa si è ripetuta lo scorso 4 febbraio in Coppa Italia, quando a far felice Italiano fu il gol di Castro.