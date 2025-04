La mobilitazione ’Donne dem’ la battaglia per i consultori pubblici

mobilitazione sui consultori familiari, organizzata dalle ‘Donne dem’ delle Marche. Da ieri, nei vari territori della Provincia, sono stati attivati banchetti per far conoscere alle donne del territorio i servizi possibili all’interno di un consultorio. Il tutto, attraverso campagne online e la diffusione di un breve questionario sul tema. "Vorremmo sbagliarci, ma siamo convinte – spiega Valentina Bellini, portavoce delle donne dem del Piceno – che le giovani generazioni poco conoscono di questo importante servizio pubblico che può, se funziona bene, fare la differenza nella qualità della vita di ciascuna". "Il motivo è semplice – prosegue Manuela Marcucci, consigliera comunale per anni impegnata da ostetrica in questo servizio –. Ilrestodelcarlino.it - La mobilitazione ’Donne dem’, la battaglia per i consultori pubblici Leggi su Ilrestodelcarlino.it Le democratiche del Piceno tra le prime ad organizzare iniziative nell’ambito dellasuifamiliari, organizzata dalle ‘Donnedelle Marche. Da ieri, nei vari territori della Provincia, sono stati attivati banchetti per far conoscere alle donne del territorio i servizi possibili all’interno di uno. Il tutto, attraverso campagne online e la diffusione di un breve questionario sul tema. "Vorremmo sbagliarci, ma siamo convinte – spiega Valentina Bellini, portavoce delle donne dem del Piceno – che le giovani generazioni poco conoscono di questo importante servizio pubblico che può, se funziona bene, fare la differenza nella qualità della vita di ciascuna". "Il motivo è semplice – prosegue Manuela Marcucci, consigliera comunale per anni impegnata da ostetrica in questo servizio –.

