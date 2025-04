Cosa fare oggi a Roma gli eventi da non perdere

oggi, domenica 13 aprile 2025, si celebra la Domenica delle Palme, ricorrenza che apre la Settimana Santa e porta con sé momenti di raccoglimento spirituale, ma anche un'atmosfera viva e partecipata in tutta la città. Roma si veste di primavera e propone un ricco ventaglio di appuntamenti culturali, musicali e per famiglie, perfetti per chi vuole godersi la giornata tra tradizione e svago.Ecco una selezione dei principali eventi in programma oggi:Hanami all'Orto BotanicoIl Museo Orto Botanico di Roma ospita l'Hanami, la tradizionale festa giapponese dei ciliegi in fiore. I visitatori possono partecipare a laboratori di origami, dimostrazioni di calligrafia shod?, creazioni di kokedama e composizioni di ikebana. Festival delle Scienze 2025All'Auditorium Parco della Musica, il Festival delle Scienze propone incontri, laboratori e conferenze per appassionati di scienza e tecnologia.

