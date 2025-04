C’è l’ok al progetto per l’area camper ad Astorara

progetto esecutivo per la realizzazione della nuova area camper di Astorara, frazione del comune di Montegallo, per un importo di 225.000 euro. Il progetto è ricompreso all'interno dell'ordinanza commissariale numero 77 del 2019, che disciplina "le modalità per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016". Nello specifico, si tratta di aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione degli immobili originari. La nuova area di Astorara occuperà una superficie di circa 2.

